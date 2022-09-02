Хинштейн заявил о поддержке Роскомнадзором введения административной ответственности за ЛГБТ-пропаганду

Депутат Госдумы Александр Хинштейн ("Единая Россия") рассказал 2 сентября о благожелательном ответе Роскомнадзора на предложение ввести административную ответственность за пропаганду ЛГБТ и педофилии. В подтверждение своих слов парламентарий выложил в Telegram-канале скришнот письма, подписанного главой РКН Андреем Липовым.

В своем послании Хинштейну Липов говорит о поддержке инициативы, приводя в качестве примера книгу "Лето в пионерском галстуке". По его словам, последняя "повествует о гомосексуальных отношениях с акцентированной эксплуатацией темы первой влюбленности", но при этом "формально соблюдает требование законодательства Российской Федерации в сфере защиты детей" и имеет возрастное ограничение "18+".

Глава РКН выразил мнение, что "навязчивое и агрессивное" распространение сведений о ЛГБТ "противоречит принципам сохранения и укрепления традиционных семейных и морально-нравственных ценностей российского общества" и попросил единоросса "рассмотреть вопрос о возможности законодательного закрепления запрета на распространение подобной информации".

В последний день лета Хинштейн заявил в Telegram-канале, что отправил для получения официального отзыва в правительство законопроект о введении административной ответственности за пропаганду ЛГБТ и педофилии. "Сегодня такая ответственность предусмотрена только за пропаганду ЛГБТ среди детей. Мы с коллегами по ИТ-Комитету хотим распространить ее на любую пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, безотносительно возраста", — написал он тогда.

Фото: Telegram-канал Александра Хинштейна