Смольный насчитал 80 действующих мер поддержки бизнеса в Петербурге

Петербургский оперштаб по реализации мер, направленных на обеспечение экономической и социальной стабильности рассмотрел с марта 2022 года свыше 900 предложений, проинформировала пресс-служба губернатора 2 сентября. Из них были утверждены 107 мер поддержки, а запущены к настоящему времени 80 мер.

В числе действующих мер оказалось, например, снижение налоговой ставки для предприятий, работающих по упрощенной системе налогообложения, до 1 % от доходов или же до 5 % по схеме "доходы минус расходы".

Могут быть продлены налоговые преференции для бизнеса и граждан. "Предлагается продлить на 2023 год действие пониженных ставок по налогу на прибыль организаций, а также на 2023 – 2024 годы сохранить ставку налога на имущество организаций на уровне 2022 года (1,5 %)", — указали в Смольном. Кроме того, для крупных и системообразующих предприятий Петербурга во II квартале были продлены авансовые платежи по ряду налогов.

В числе новых мер Смольный обещает установить для арендаторов городского имущества отсрочку по арендным платежам за III квартал 2022 года. Также для них действует мораторий на начисление пеней и взыскание штрафов по декабрь 2022 года.