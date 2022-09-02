"Газпром" полностью остановил "Северный поток"

Газопровод "Северный поток" полностью остановлен на неопределенный срок, следует из распространенного вечером 2 сентября сообщения "Газпрома". Такое решение в компании связали с технической неисправностью, выявленной при проведении регламентных работ на газоперекачивающем агрегате Trent 60 (ГПА №24) КС "Портовая".

Речь идет о нескольких утечках масла, о чем был составлен акт работ, подписанный специалистами Siemens. В "Газпроме" заявили о получении в связи с этим предостережения от Ростехнадзора касательно того, что "обнаруженные неисправности, повреждения не позволяют обеспечить безопасную безаварийную эксплуатацию газотурбинного двигателя", из-за чего следует "приостановить дальнейшую эксплуатацию газоперекачивающего агрегата Trent 60 в связи с выявленными грубейшими нарушениями".

В "Газпроме" отдельно отметили, что подобные утечки ранее были обнаружены на трех других турбинах, прошедших заводской капремонт. Исправить неполадки можно лишь "в условиях специализированного ремонтного предприятия", добавили в компании.

"До устранения замечаний к работе оборудования транспорт газа в газопровод "Северный поток" полностью остановлен", — резюмировала пресс-служба "Газпрома".

О прекращении поставок по "Северному потоку" газовый монополист сообщал 31 августа, связывая это с необходимостью техобслуживания агрегатов. Согласно графику, поставки газа должны были возобновиться с 3 сентября.

Фото: Telegram-канал "Газпром"