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Новости 11:13

ЗакС намерен развить у петербуржцев чувство уважения к Медному всаднику

фото ЗакС политика ЗакС намерен развить у петербуржцев чувство уважения к Медному всаднику

Законодательное собрание собирается расширить перечень задач по патриотическому воспитанию в Петербурге. К ним хотят отнести задачи, связанные с самим городом. Это следует из поправок, которые комитет по законодательству ЗакСа подготовил в региональный закон о патриотическом воспитании.

К задачам, в частности, предлагается отнести "развитие у жителей Санкт-Петербурга чувства уважения к официальным и историческим символам Санкт-Петербурга". В тексте закона уточняется, что помимо флага и герба города речь идет о Медном всаднике, кораблике на шпиле Адмиралтейства и ангеле на шпиле Петропавловского собора Петропавловской крепости.

Другая задача - повысить мотивацию изучать и уважать историю Петербурга, а также его объекты культурного наследия.

Наконец, депутаты считают необходимым создать условия и оказать поддержку инициативам, которые изучают историю города и защищают объекты культурного наследия. 

Отметим, в настоящее время в законе прописаны только общефедеральные задачи патриотического воспитания, такие как укрепление престижа службы в армии и поддержка волонтерского движения.

Фото: пресс-служба Законодательного собрания Петербурга


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