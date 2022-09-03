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Новости 11:41

Суточная заболеваемость коронавирусом в России выросла до значений полугодовой давности

фото ЗакС политика Суточная заболеваемость коронавирусом в России выросла до значений полугодовой давности

За прошедшие сутки в России выявили 51 699 случаев заражения коронавирусом, о чем сообщается на сайте федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией. В последний раз сопоставимое число заболевших фиксировали 10 марта (51 231), и с тех пор показатели не превышали этой отметки. За последние 24 часа, по официальным данным, скончалось 92 человека. Сумели поправиться 38 380 человек.

Тройка регионов-лидеров по количеству заразившихся COVID-19 за сутки следующая: впереди расположилась Москва — 6 634 новых больных, за ней следуют Петербург — 3 013 (на 146 меньше, чем накануне) и Подмосковье — 2 256. За прошедшие сутки в Петербурге от коронавируса излечились 2 176 человек и скончались 11 (накануне — 12). Число COVID-госпитализаций в городе снижается пятые сутки подряд: к утру 3 сентября их насчитали 166. 

В мире Россия занимает девятое место по числу пострадавших от пандемии COVID-19, уступая США, Индии, Бразилии, Франции, Германии, Великобритании, Италии и Южной Корее.


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