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Новости 12:00

В Белоруссии освободилась журналистка, осужденная за прямое включение с протестов

фото ЗакС политика В Белоруссии освободилась журналистка, осужденная за прямое включение с протестов

Сотрудница белорусского телеканала "Белсат" Дарья Чульцова вышла на свободу после двухлетнего реального срока, который ей достался за прямой эфир, проведенный с митинга против президента Александра Лукашенко осенью 2020 года. Об этом сообщает издание "Новы час".

Вместе с Чульцовой на тот же срок осудили ее Коллегу Катерину Андрееву, однако позже Андрееву стали преследовать также за "госизмену", добавив ей восемь лет заключения.

После того, как Лукашенко подавил многотысячные протесты осенью 2020 года, в стране началась "зачистка" активистов и журналистов: чаще всего они оказывались либо в эмиграции, либо под арестом. Канал "Белсат" в ноябре прошлого года объявили "экстремистским формированием".

фото: БЕЛСАТ NEWS / YouTube


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