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Новости 13:10

В Петербурге прошла акция у мемориала жертвам авиакатастрофы над Синаем

фото ЗакС политика В Петербурге прошла акция у мемориала жертвам авиакатастрофы над Синаем

Активисты "Молодой гвардии" единороссов по случаю Дня солидарности в борьбе с терроризмом провели акцию на Серафимовском кладбище, рядом с мемориалом в честь погибших семь лет назад в авиакатастрофе над Синайским полуостровом. Как сообщает издание 78.ru, участники мероприятия запустили над памятником "Сложенные крылья" журавлей из бумаги. По мнению депутата ЗакСа Александра Ржаненкова, в сегодняшних условиях политической и экономической нестабильности нужно быть особо бдительными, чтобы обеспечить безопасность близким.

"Жизнь показала, что мы в таких сложных ситуациях должны быть вместе, поддерживать друг друга, помогать и делать всё возможное, чтобы не случались такого рода террористические акты", - отметил он.

Напомним, что 31 октября 2015 года погибли 224 пассажира самолета компании "Когалымавиа", летевших в Петербург. Ответственность за теракт взяли на себя исламские террористы.


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Упоминаемые персоны
Ржаненков Александр Николаевич 

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