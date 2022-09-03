Михаил Шац* посвятил свое "иноагентство" Петербургу

Шоумен Михаил Шац* прокомментировал свое нахождение в перечне СМИ-иноагентов, где он оказался в пятницу вечером. В своем аккаунте в социальной сети комик уподобил наделение себя новым юридическим статусом второму рождению.

"Пишут, звонят. Поздравляют в целом. Мой номер 178. Как на номере питерского региона. Своему любимому городу я и посвящаю это звание", - написал он.

В интервью изданию "Подъем" Шац* сказал, что намерен судиться с Минюстом.

Со своей стороны, главный редактор медиапроекта Кирилл Мартынов**, узнав о решении Минюста, призвал свою аудиторию активнее жертвовать деньги его изданию и независимым журналистам в целом.

*Минюст внес Михаила Шаца в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

**Минюст внес Кирилла Мартынова в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

фото: RISODROM / YouTube (скриншот)