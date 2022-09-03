Активисты сигнализировали о новых вырубках деревьев у Кировского завода

Активисты из петербургского движения "Живой город" обнаружили, что в саду возле ДК имени Газа исчезают деревья. Вырубки коснулись центральной части зеленой зоны, и градозащитники предполагают, что процесс ее уничтожения дойдет до логического конца. Работы осуществляет "Метрострой Северной Столицы".

На информационном щите говорится о том, что работы на местности необходимы для строительства коричневой ветки метро, которая будет обслуживать юго-западную часть города.

Градозащитники вспоминают, что еще в 2013 году метростроители с той же целью вырубили "роскошную лиственничную рощу" на улице Васи Алексеева. Между тем, до сих пор ни одной станции для будущей коричневой ветки не открылось.

фото: Живой город / Telegram