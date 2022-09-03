ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 16:22

"Мое время пришло": Кадыров объявил о "бессрочном отпуске"

фото ЗакС политика "Мое время пришло": Кадыров объявил о "бессрочном отпуске"

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров опубликовал новое видеообращение в своем аккаунте в социальной сети, в котором он порассуждал о сроках своего нахождения у власти.

"У кавказцев, чеченцев есть пословица: "Каким бы ни был гость уважаемым и долгожданным, если он вовремя уезжает, то это бывает еще приятней". Поэтому я думаю, мое время пришло, пока меня не выгнали. Так что, вот такие дела", - произнес он на камеру.

Политик признался, что сам осознает длительность своего правления, в связи с чем объявил о некоем бессрочном отпуске, назвав себя "старым" и одновременно неопытным. При этом автор обращения обратил внимание, что заслужил отпуск.

Кадыров впервые официально возглавил Чечню в 2007 году. Он - главный "долгожитель" среди глав субъектов РФ.

фото: ЧГТРК "Грозный" / YouTube (скриншот)


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм , Яндекс.Новости и Google.News

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости3 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама