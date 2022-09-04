В Смольном представили программу нового театрального сезона

В Северной столице открывается новый театральный сезон: некоторые городские театры уже возобновили свою деятельность после летнего перерыва, однако большая часть учреждений искусства вернутся к полноценной работе чуть позже в сентябре, информирует пресс-служба Смольного.

"Каждый из наших театров имеет свое творческое лицо, свою индивидуальность и преданных поклонников. Желаю театральным коллективам вдохновения и ярких постановок, а зрителям — глубоких впечатлений", — высказался по случаю городской глава Александр Беглов.

В новом осеннем сезоне зрителям покажут премьерные пьесы и новые проекты. К примеру, в Капелле будет работать виртуальный концертный зал, в котором будут вести трансляции концертов, а также проводить мастер-классы.

С 29 сентября по 15 октября город на Неве станет площадкой ХХХII Международного театрального фестиваля "Балтийский дом". В рамках проекта зрителям покажут 13 уникальных спектаклей, объединённых темой "Театр нашего времени".

Кроме того, в период с 1 по 31 октября в городе пройдёт ещё один крупный фестиваль — "Петербург. Пространство Мольера", который будет посвящён 400-летию со дня рождения знаменитого французского драматурга.