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Новости 11:39

Суточная COVID-статистика в РФ пополнилась чуть более 48 тысячами новых случаев

фото ЗакС политика Суточная COVID-статистика в РФ пополнилась чуть более 48 тысячами новых случаев

В России незначительно, но продолжает расти уровень заболеваемости коронавирусом: за последние 24 часа в стране зафиксировано 48 042 новых случая заражения граждан, отчитался в воскресенье, 4 сентября, оперативный штаб.

Днём ранее оперштаб сообщал о 51 699 случаях, а неделю назад — о чуть более 37 тысячах.

Также зарегистрировано 87 ковид-смертей, днём ранее 93. Госпитализация потребовалась 2 239 россиянам, излечились при этом 35 732 инфицированных.

В Северной столице за минувшие 24 часа зафиксировано 3 018 суточных заражений (накануне 3 013), также зарегистрированы ещё 17 смертей (накануне 11). В больницы попали 106 петербуржцев, излечились 2 623.


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