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Автомобилисты вынуждены были стоять в пробках из-за марафона "Пушкин — Петербург"

фото ЗакС политика Автомобилисты вынуждены были стоять в пробках из-за марафона "Пушкин — Петербург"

В воскресенье, 4 сентября, городские автомобилисты вынуждены были некоторое время провести в пробках ввиду перекрытий дорог, обусловленных проведением 95-го легкоатлетического марафона "Пушкин — Санкт-Петербург".

По данным "Яндекс.Пробок" часть улиц в центре уже окрасилась в жёлтый цвет ввиду большого скопления машин. Из-за частично перекрытых магистралей скорость дорожного движения заметно снизилась у Исаакиевского собора, на набережной Лебяжьей канавки, и Садовой улице, а также на набережной канала Грибоедова, Большой Конюшенной улице и в Волынском переулке.

Перекрывали также Невский проспект от Александровского сада до пересечения с Садовой улицей, что также стало причиной автомобильных заторов как на самой магистрали, так и в районе станций метро "Площадь Восстания" и "Сенная площадь".

"Покраснели" также улица Труда и Благовещенский мост, часть Гороховой улицы, набережные Обводного канала и Фонтанки.


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