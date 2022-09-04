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Выборы - 2022

Новости 12:45

Наклейка "Навальный 2018" послужила поводом для задержания москвича

фото ЗакС политика Наклейка "Навальный 2018" послужила поводом для задержания москвича

Столичные правоохранители задержали местного жителя Алексея Сокирко из-за наклейки "Навальный 2018" на его автомобиле. О задержании он сам сообщил правозащитному проекту "ОВД-Инфо"*.

Сокирко увезли в ОМВД по Можайскому району. Полицейские в разговоре с москвичам обсуждают возможность составления в его отношении протокола по митинговой статье (ст. 20.2 КоАП), однако официально пока не вменяют.

Правозащитники пытаются узнать о планах полиции в отношении Сокирко.

Отметим, что ранее в Москве массово снимали с предстоящих выборов кандидатов, у которых в социальных сетях находили другую символику команды Алексея Навального - "Умное голосование".

В 2021 году Роскомнадзор заблокировал сайт "Умного голосования" за связь с ФБК* (признан иноагентом и экстремистской организацией, его деятельность запрещена).

*Минюст внёс "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.

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