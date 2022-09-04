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Новости 15:24

Умер учёный, главный генетик Петербурга Владислав Баранов

фото ЗакС политика Умер учёный, главный генетик Петербурга Владислав Баранов

Ушёл из жизни учёный, глава лаборатории пренатальной диагностики наследственных и врождённых заболеваний НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Отта, главный генетик Петербурга Владислав Баранов, о чём известил у себя на странице "ВКонтакте" вице-губернатор Олег Эргашев.

"Медицинское сообщество нашей страны понесло тяжелую утрату… Выражаю глубокие соболезнования родным, близким, ученикам и коллегам Владислава Сергеевича", - поделился Эргашев.

Баранов является создателем пренатальной медицинской генетики и предиктивной медицины. В числе его разработок - доклиническая диагностика спинальной мышечной атрофии (СМА) на основе картирования и подбора таргетной терапии, в том числе редких орфанных заболеваний.

Баранов является одним из первопроходцев по внедрению метода ДНК-диагностики в клиническую практику.


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