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Новости 17:20

Петербург оказался в лидерах по росту числа мини-квартир

фото ЗакС политика Петербург оказался в лидерах по росту числа мини-квартир

Петербург оказался лидером рейтинга по приросту числа мини-квартир в России: в течение года средняя площадь недвижимости сократилась на 30,2%, делятся "Известия", ссылаясь на исследованием компании "Этажи".

Зв год показатель сократился до 49 кв. метров. При этом ещё в 2021-м средняя продаваемая жилплощадь составляла почти 64 "квадрата".

В среднем в России площадь продаваемого жилья составляет 52 кв. метра. После Петербурга в перечне расположился Нижний Новгород, а после него - Краснодар.

Как отметил гендиректор "Этаже" Ильдар Хусаинов, в топ ожидаемо попали наиболее инвестиционно привлекательные российские города, имеющие высокий туристический потенциал.


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