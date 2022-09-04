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Новости 17:56

Скончалась старейший член Союза журналистов Петербурга и Ленобласти Нина Пономарёва

фото ЗакС политика Скончалась старейший член Союза журналистов Петербурга и Ленобласти Нина Пономарёва

В возрасте 101 года ушла из жизни старейший член Союза журналистов Петербурга и Ленинградской области Нина Пономарёва, известили в пресс-службе СЖП.

На журналистскую организацию Пономарёва работала на протяжении 20 лет.

"Скорбим и приносим соболезнования всем близким Нины Владимировны Пономарёвой!" — гласит сообщение СЖП.

Усопшая является ветераном ВОВ, она жила в блокадном Ленинграде. В течение жизни работала в детской редакции Ленинградского радио, позже став главой Ленинградской студии телевидения.

Почётную журналистку представили к медалям "За доблестный труд в Великой Отечественной войне" и "За оборону Ленинграда".


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