Скончалась старейший член Союза журналистов Петербурга и Ленобласти Нина Пономарёва

В возрасте 101 года ушла из жизни старейший член Союза журналистов Петербурга и Ленинградской области Нина Пономарёва, известили в пресс-службе СЖП.

На журналистскую организацию Пономарёва работала на протяжении 20 лет.

"Скорбим и приносим соболезнования всем близким Нины Владимировны Пономарёвой!" — гласит сообщение СЖП.

Усопшая является ветераном ВОВ, она жила в блокадном Ленинграде. В течение жизни работала в детской редакции Ленинградского радио, позже став главой Ленинградской студии телевидения.

Почётную журналистку представили к медалям "За доблестный труд в Великой Отечественной войне" и "За оборону Ленинграда".