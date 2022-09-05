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Глава архангельского отделения ПАРНАС Юрий Щербачёв запросил политубежище в Норвегии

фото ЗакС политика Глава архангельского отделения ПАРНАС Юрий Щербачёв запросил политубежище в Норвегии

Руководитель архангельского отделения Партии народной свободы (ПАРНАС) Юрий Щербачёв запросил политическое убежище в Норвегии, о чём сообщил у себя в социальных сетях.

"Завтра уже неделя, как я являюсь просителем политического убежища в Норвегии. Возможно, ждать придется долго. <...> Что касается условий содержания, скажу так: сидевшего в русской тюрьме норвежским "лагерем" не напугаешь", — рассказал Щербачёв.

В мае текущего года Щербачёва задержали и доставили в отдел полиции, где в его отношении составили протокол о дискредитации российской армии. Позднее выяснилось, что поводом для заведения дела стали два доноса.

Каждый год 9 мая Щербачёв выходит в одиночный пикет напротив здания ФСБ с требованием вернуть ему боевые награды его отца, изъятые во время обыска.

Ранее Щербачёв участвовал в протестах против строительства мусорного полигона в Шиесе.

Фото: Юрий Щербачёв / "ВКонтакте"


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