Росстат: За первые семь месяцев с начала года производство вагонов метро в РФ упало на 42%

С начала 2022 года производство вагонов метро в России сократилось на 42%, пишет РБК, ссылаясь на данные Росстата. Всего в 2022-м было сделано 152 вагона, при этом в апреле и июне с конвейеров не сошло ни одного состава.

Спад обусловлен введением международных санкций в отношении отечественной промышленности. К примеру, Тихвинский вагоностроительный завод вынужден был пребывать в режиме простоя в течение 2,5 месяцев ввиду дефицита подшипников, изготавливаемых в Соединённых Штатах Америки.

В прошлом году в РФ выпустили 430 вагонов метро, 85% из которых приходятся на подмосковный ТМХ "Метровагонмаш". При этом в нынешнем году предприятие гарантирует выполнить все обязательства по поставкам в полном объёме.

Напомним, что до 2031 года петербургский метрополитен должен получить почти тысячу новых вагонов от АО "Трансхолдлизинг" на сумму 242,6 млрд рублей.