Правительство обязало госорганы вести страницы во "ВКонтакте" и "Одноклассниках"

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому органы госвласти, местного самоуправления, подведомственные организации и суды будут обязаны вести официальные страницы в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", передает 5 сентября пресс-служба правительства.

"Новые требования вступают в силу с 1 декабря 2022 года. Официальный аккаунт госведомства может быть создан в любой соцсети из определённого правительством перечня", — говорится в сообщении пресс-службы.

Распоряжение принято во исполнение изменений в закон "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления", принятых в минувшем июле. Закон обязывает государственные органы сообщать в утвержденных кабмином соцсетях о своей работе — публиковать отчеты о проводимых мероприятиях, комментировать актуальные вопросы, делиться контактной информацией.