Камеры фотовидеофиксации зарегистрировали около 1 млн нарушителей ПДД в августе

Около миллиона нарушений ПДД зарегистрировали петербургские комплексы фотовидеофиксации в августе, информирует пресс-служба Смольного. Большая часть из них (96%) связана с превышением скоростного режима.

Всего в Петербурге за дорогами следят свыше 680 стационарных комплексов фиксации, а также работают 44 передвижных.

К концу текущего года количество комплексов увеличится до 900, а к 2023 — превысит 1200.

Устройства слежения устанавливают в наиболее аварийных местах, которые определяют в региональном управлении ГИБДД.

Информация о нарушениях с комплексов поступает в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений. Постановления о привлечении граждан к ответственности выносятся инспекторами ЦАФАП.