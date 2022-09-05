В Петербург придёт китайская строительная компания

"Дочка" корпорации "Китайстрой" намерена наращивать своё присутствие в российских регионах и выйти на строительный рынок, известил гендиректор компании Чжао Сяоцзяо в ходе Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке, передаёт ТАСС.

"Китайстрой" собирается начать возводить жилые дома в Петербурге, Москве и Владивостоке. Первые проекты запустят после появления заказчиков.



По словам Сяоцзяо, что жилищное строительство является приоритетным направлением присутствия компании в России: в доме, который возвёл "Китайстрой", проживает каждый 25-й гражданин КНР.

Компания собирается прийти на замену западным строительным фирмам, которые массово покинули российский рынок из-за военной спецоперации на Украине.