С начала года перед петербуржцам покрыли 126 млн рублей долгов по зарплатам

Благодаря сотрудникам Федеральной службы судебных приставов перед петербуржцами с начала года закрыли свыше 126 млн рублей долгов по заработным платам, информирует пресс-служба ведомства.

Некоторое время назад приставы смогли помочь взыскать крупную задолженность в пользу работника парфюмерно-косметической компании: фирма покрыла долг перед своим работником после принудительных мер в отношении автомобилей.

"Выборгский районный суд выдал петербуржцу исполнительный лист о взыскании с компании задолженности по зарплате, а также за период вынужденного прогула, компенсации морального вреда и оплате сверхурочный работы. Подлежащая взысканию сумма оказалась достаточно весомой — более 1,7 млн рублей", — рассказали о случае в ФССП.

В ходе исполнительного производства пристав ознакомился с имущественным положением парфюмерной компании и пришёл к выводу, что ей принадлежат пять автомобилей, в отношении которых был наложен запрет регистрационных действий. Как итог, компания спешно покрыла долги перед своим сотрудником.