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Новости 15:21

По приглашению Беглова в Петербург прибыли блокадники из ДНР

фото ЗакС политика По приглашению Беглова в Петербург прибыли блокадники из ДНР

Группа ветеранов Великой Отечественной войны — жителей блокадного Ленинграда прибыла в Петербург из самопровозглашенной Донецкой народной республики, рассказала пресс-служба губернатора 5 сентября. Произошло это по приглашению Александра Беглова, отметили в Смольном.

Как отмечается, прибывшие ветераны примут участие в церемонии на День памяти жертв блокады 8 сентября. Они возложат цветы на Пискаревском мемориальном кладбище, примут участие в памятной акции в Государственном музее обороны и блокады Ленинграда и встретятся с петербургскими ветеранами. Кроме того, для них запланирована культурная программа с посещением Московского парка Победы и Монумента героическим защитникам Ленинграда на площади Победы, а также экскурсии и поездка в театр.

"С городом на Неве донецких блокадников связывает не только факт рождения, они жили и учились здесь, у многих сохранились родственные связи", — отметили в пресс-службе губернатора. Как сообщается, договоренность об их визите была достигнута еще в июне, во время визита Беглова в Донбасс.

Фото: gov.spb.ru


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