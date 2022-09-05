В Петербурге хотят разрешить тратить маткапитал на рефинансирование ипотеки

Депутаты Законодательного собрания Петербурга от "Единой России" подготовили законопроект об изменении городского закона о материнском капитале. Документ опубликован на сайте парламента. В авторах проекта указаны Павел Крупник, Марина Макарова, Александр Ржаненков и Денис Четырбок.

Они предложили разрешить тратить материнский капитал на оплату кредита, который выдали на рефинансирование ранее полученных займов на покупку или строительство недвижимости. Это касается только квартир и домов в Петербурге или Ленинградской области, уточняется в проекте закона.

"В настоящее время механизм рефинансирования набирает все большую популярность, в том числе и у многодетных семей, поскольку помогает снизить процентную ставку, сделать кредит более доступным и выгодным. Кроме того, рефинансирование позволяет снизить общую переплату, защитить кредитную историю и имущество многодетных семей, если финансовое положение не позволяет выплачивать задолженность на прежних условиях", - пояснили свое предложение депутаты.

Они отметили, что сейчас маткапитал можно тратить только на погашение самой ипотеки. При этом у региональных властей есть возможность устанавливать свои меры поддержки семей с детьми, напомнили парламентарии.

София Саттарова