Смольный потратит 300 млн рублей на ремонт спортплощадок в 2022 году

До конца текущего года в Северной столице приведут в порядок ещё десятки спортивных площадок и стадионов при школах: на эти цели в бюджете предусмотрено 300 млн рублей, передаёт телеканал "Санкт-Петербург" слова руководителя комитета по физической культуре и спорту Антона Шантыря.

Для того, чтобы отремонтировать городские спортобъекты, власти разработали специальную программу. Вопрос передан в ведение районных администраций, которые будут подавать заявки на ремонт. Также обещается, что в данном деле будут учитывать мнения и пожелания горожан.

В общей сложности до конца 2022 года отремонтируют 47 дворовых спортплощадок и 84 пришкольных стадиона.