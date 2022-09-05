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Новости 16:56

Смольный потратит 300 млн рублей на ремонт спортплощадок в 2022 году

фото ЗакС политика Смольный потратит 300 млн рублей на ремонт спортплощадок в 2022 году

До конца текущего года в Северной столице приведут в порядок ещё десятки спортивных площадок и стадионов при школах: на эти цели в бюджете предусмотрено 300 млн рублей, передаёт телеканал "Санкт-Петербург" слова руководителя комитета по физической культуре и спорту Антона Шантыря.

Для того, чтобы отремонтировать городские спортобъекты, власти разработали специальную программу. Вопрос передан в ведение районных администраций, которые будут подавать заявки на ремонт. Также обещается, что в данном деле будут учитывать мнения и пожелания горожан.

В общей сложности до конца 2022 года отремонтируют 47 дворовых спортплощадок и 84 пришкольных стадиона.


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