Вишневский назвал 5 сентября "черным днем российской журналистики"

Депутат Законодательного собрания Петербурга от "Яблока" Борис Вишневский прокомментировал ЗАКС.Ру решения московских судов 5 сентября об отзыве регистрации "Новой газеты" и о приговоре в 22 года строгого режима бывшему журналисту Ивану Сафронову. Парламентарий назвал этот день "черным днем российской журналистики".

- Это чудовищное "совпадение", когда в один день принимаются два решения, ни одно из которых, по моему мнению, и близко не стояло рядом с законом. Когда пытаются лишить лицензии "Новую газету" за якобы не представленный два десятка лет назад Устав, когда сажают на 22 года абсолютно невиновного человека, - сказал Вишневский.

Он отметил, что ни один из свидетелей обвинения по делу Сафронова не подтвердил его вины. Также нет доказательств того, что журналист огласил что-либо относящееся к государственной тайне, считает депутат.

По мнению Вишневского, текущие события могут означать, что настоящую журналистику начинают считать недопустимой деятельностью.

Он не исключает, что в ближайшие годы могут быть аналогичные решения судов. Однако, рано или поздно "времена изменятся", уверен "яблочник". По его мнению, тогда нельзя допустить того, чтобы люди "просто перевернули страницу" и забыли случившееся:

- Когда это закончится, очень важно не дать, как 30 лет назад, уговорить друг друга быть гуманными и милосердными к негодяям.

Напомним, ранее 5 августа Басманный суд Москвы признал недействительной лицензию печатной версии "Новой газеты". Причина - в 2006 году издание сменило учредителя редакции и не предоставило в ведомство обновленный устав.

Также 5 августа Городской суд Москвы вынес решение по делу о госизмене в отношении экс-журналиста Ивана Сафронова. Его приговорили к 22 годам колонии строгого режима, 500 тысячам рублей штрафа и двум годам ограничения свободы после отбытия срока.

София Саттарова