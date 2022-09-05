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Беглов похвалился состоянием экономики Петербурга

фото ЗакС политика Беглов похвалился состоянием экономики Петербурга

Губернатор Александр Беглов живописал 5 сентября в своем еженедельном обращении по "Радио России" состояние экономики Петербурга. Согласно его заявлениям, по итогам года бюджет города может достичь одного триллиона рублей, а применяемые меры поддержки бизнеса якобы позволяют преодолевать эффект западных санкций против России.

"Федеральные и городские меры поддержки позволяют преодолевать негативные последствия западных санкций, — известил Беглов слушателей "Радио России". — Индекс промышленного производства вырос более чем на 5 % — и это на 3 % выше среднего по России".

Согласно заявлениям губернатора, в городе наблюдается "самая низкая в стране" безработица. "За полгода город ввел больше двух миллионов квадратных метров жилья, в полтора раза больше, чем в прошлом году" — отчитался об успехах глава города.

"К началу сентября в казну поступило более чем 800 миллиардов рублей — в полтора раза больше, чем год назад. Уже в этом году доходы города превысят один триллион рублей, — выразил уверенность Беглов. — Финансовая стабильность дает нам возможность не только выполнять все социальные обязательства перед петербуржцами. Мы на 43 % увеличили финансирование региональных проектов".


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