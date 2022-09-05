Петербургский метрополитен примет для обкатки новые вагоны с расширенными дверными проемами

На следующей неделе Петербург примет для обкатки вагоны нового типа, рассказал 5 сентября вице-губернатор Кирилл Поляков в своем Telegram-канале. Состав получит название "Балтиец", сообщил чиновник.

По словам Полякова, речь идет об опытном образце, который будет проходить испытания на площадках городской подземки в сентябре и октябре. Разработкой вагонов занимались специалисты "Трансмашхолдинга".

"Вагоны стали просторнее, а дверные проемы увеличены до 140 см — это гораздо шире дверей на действующих вагонах, — известил вице-губернатор. — Так мы ускорим посадку-высадку пассажиров, сократим стоянку поезда на станции и увеличим пропускную способность метрополитена в целом".

Кроме того, вагоны оборудованы отечественными тяговыми приводами с асинхронными электрическими двигателями, системой обеспечения воздухом и наддверными мониторами с информацией о маршруте следования поезда. Отмечается, что состав способен преодолеть не менее 200 метров в отсутствие напряжения тяговой сети.