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Новости 5 сентября, 19:59

В Екатеринбурге полиция причислила панков к экстремистам

фото ЗакС политика В Екатеринбурге полиция причислила панков к экстремистам

Управление МВД по Екатеринбургу выпустило 5 сентября пост во "ВКонтакте" с рассказом об ответственности за преступления и правонарушения экстремистского характера, на что обратило внимание местное издание It's My City. В опубликованном тексте представители полиции причислили панков и агрессивных футбольных фанатов к экстремистам.

"Существует масса неформальных объединений экстремистской направленности, как правило, молодежных, — поведали подписчикам сотрудники УМВД по Екатеринбургу. — К неформальным молодежным группам можно отнести футбольных фанатов, отличающихся от обычных болельщиков, которые поддерживают свою команду, проявлением агрессии, ненависти к другим соперникам. <...> Также есть группы скинхедов, панков, недавно признанное экстремистской направленности неформальное движение "АУЕ"* и многие другие".

В посте говорится о том, что "в экстремистские и террористические организации подростков вербуют через интернет". Чтобы не попасть под влияние экстремистов, авторы советуют ограничить доступ к фотографиям и записям в соцсетях, не вступать в подозрительные группы, поменьше откровенничать и "вести себя осторожней".

*Движение АУЕ внесено Минюстом в перечень экстремистских организаций, его деятельность запрещена на территории РФ


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