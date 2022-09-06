Беглов отбыл в Карелию с визитом

Делегация из Петербурга с губернатором Александром Бегловым во главе прибыла в Петрозаводск в рамках культурно-деловой миссии в Карелию, сообщила 6 сентября пресс-служба градоначальника.

Ожидается, что в ходе поездки Беглов обсудит с главой Карелии Артуром Парфенчиковым развитие сотрудничества между регионами, а заодно поучаствует в церемонии открытии бизнес-форума "Санкт-Петербург – Республика Карелия". По заявлению губернатора, на мероприятии состоится стратегическая сессия с участием представителей органов власти, бизнес-сообщества и учреждений культуры.

"Будет подписан ряд соглашений в сфере экономики, образования и культуры, — анонсировал Беглов. — Мы можем продолжить бизнес-диалог в Северной столице. В ноябре в нашем городе состоится IV Петербургский форум межрегиональной кооперации и партнерства СЗФО".

Кроме того, петербургская делегация намеревается посетить ряд карельских предприятий, а лично Беглов рассчитывает встретиться с жителями блокадного Ленинграда, проживающими в Петрозаводске и поучаствовать в высадке деревьев на аллее Санкт-Петербурга.