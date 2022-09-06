ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 9:29

Беглов отбыл в Карелию с визитом

фото ЗакС политика Беглов отбыл в Карелию с визитом

Делегация из Петербурга с губернатором Александром Бегловым во главе прибыла в Петрозаводск в рамках культурно-деловой миссии в Карелию, сообщила 6 сентября пресс-служба градоначальника.

Ожидается, что в ходе поездки Беглов обсудит с главой Карелии Артуром Парфенчиковым развитие сотрудничества между регионами, а заодно поучаствует в церемонии открытии бизнес-форума "Санкт-Петербург – Республика Карелия". По заявлению губернатора, на мероприятии состоится стратегическая сессия с участием представителей органов власти, бизнес-сообщества и учреждений культуры.

"Будет подписан ряд соглашений в сфере экономики, образования и культуры, — анонсировал Беглов. — Мы можем продолжить бизнес-диалог в Северной столице. В ноябре в нашем городе состоится IV Петербургский форум межрегиональной кооперации и партнерства СЗФО".

Кроме того, петербургская делегация намеревается посетить ряд карельских предприятий, а лично Беглов рассчитывает встретиться с жителями блокадного Ленинграда, проживающими в Петрозаводске и поучаствовать в высадке деревьев на аллее Санкт-Петербурга.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм , Яндекс.Новости и Google.News

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости6 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама