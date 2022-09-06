Депутаты ЗакСа не одобрили доппотребности комитета по контролю за имуществом

В Законодательном собрании Петербурга 6 сентября проходят очередные "нулевые слушания" бюджета, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. Первыми о своих дополнительных потребностях сообщили представители комитета по контролю за имуществом.

Первый заместитель руководителя ведомства Сергей Карпухин сообщил, что комитету необходимы дополнительные средства на снос незаконных построек. На это уже одобрено 205 млн рублей, а не хватает еще 119 млн рублей.

У слушателей доклада возникли вопросы к запрашиваемой сумме. Первый заместитель председателя комитета финансов Татьяна Пигольц сообщила, что ее ведомство не готово одобрить доппотребность из-за отсутствия необходимых для этого аргументирующих материалов.

Более подробную информацию запросила и депутат от КПРФ Ирина Иванова. Она заявила, что комитет не предоставил конкретные данные по планируемому сносу и нет перечня соответствующих объектов. Она сказала, что не будет поддерживать выделение средств на удовлетворение доппотребности без полной справки.

Ее поддержал депутат от КПРФ Алексей Зинчук. Он отметил, что комитет закупил множество кофемашин, телевизоров, холодильников, квадрокоптеров и другой техники. Представители ведомства внятно не ответили на вопрос, зачем им столько техники и сколько еще они планируют купить. Зинчук попросил депутатов не одобрять доппотребность комитета и снова заслушать их в другой день.

Остальные депутаты поддержали это предложение. Комитет решили заслушать 7 сентября. В следующий раз депутаты ждут на "нулевых чтениях" председателя комитета.

София Саттарова