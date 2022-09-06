Российское правительство займется проработкой запуска экопроектов в Донбассе

Кабинет министров проработает запуск экологических проектов в Донбассе, заявила 6 сентября вице-премьер Виктория Абрамченко в своем Telegram-канале. По ее словам, правительство займется программой защиты окружающей среды в самопровозглашенных республиках по получению президента Владимира Путина.

"Это станет еще одним шагом для нормализации жизни, которую так ждали жители республик!" — объявила Абрамченко. Вице-премьер выразила мнение, что комфортная среда для жизни нуждается во внедрении экопроектов, направленных на сохранение лесов, очистку водных объектов, ввод эффективной системы обращения с отходами и "генеральную уборку" территорий.

По заявлению Абрамченко, в Донбасс уже стали поступать средства на возобновление работы коммунальных служб в сфере уборки и вывоза мусора. Деньги предназначены на закупку мусоровозов и контейнеров для сбора отходов, известила чиновница.

Фото: Telegram-канал "Абрамченко В.В."