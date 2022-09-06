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Новости 12:08

Петербург предоставит субсидии "Горэлектротрансу" и "Пассажиравтотрансу"

фото ЗакС политика Петербург предоставит субсидии "Горэлектротрансу" и "Пассажиравтотрансу"

Губернатор Александр Беглов подписал постановление о предоставлении субсидий транспортным предприятиям в 2022-2024 годах, сообщила пресс-служба главы города. Речь идет о "Пассажиравтотрансе" и "Горэлектротрансе".

Субсидии первому из предприятий предоставляются на приобретение новых автобусов. Предполагается, что на полученные деньги предприятие сможет приобрести в 2022 году 111 автобусов, а в 2023-2024 годах — 36 автобусов особо большого класса.

В свою очередь, "Горэлектротранс" получит средства на возмещение затрат в связи с лизингом подвижного состава. Также предприятию перечислят лизинговые платежи за купленные ранее 13 низкопольных трамвайных вагонов.

Всего на субсидии "Пассажиравтотрансу" Смольный рассчитывает потратить 1,75 миллиарда рублей в 2022 году и еще по 753,3 миллиона в 2023 и 2024 годах. Что касается "Горэлектротранса", то в 2022 году планируется выплатить ему из бюджета 65,5 миллиона рублей, в 2023-м и 2024-м — по 227,2 миллиона рублей.


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