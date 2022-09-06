СК предупредил петербуржцев о росте мошеннических звонков от своего имени

Петербургское управление Следственного комитета сообщило об увеличении числа звонков, которые совершают граждане, представляющиеся следователями и вводящие граждан в заблуждение. Ведомство через свою службу подчеркивает, что его сотрудники не вправе запрашивать по телефону персональные данные граждан, включая банковские реквизиты.

ГСУ СК по Петербургу призывает жителей быть внимательнее и "не поддаваться уговорам, угрозам, а также влиянию телефонных мошенников и не переводить денежные средства на указанные ими счета".

При поступлении сомнительных звонков от "лжесиловиков" горожан просят сообщать в полицию или по номеру 570-66-71.