ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 12:20

СК предупредил петербуржцев о росте мошеннических звонков от своего имени

фото ЗакС политика СК предупредил петербуржцев о росте мошеннических звонков от своего имени

Петербургское управление Следственного комитета сообщило об увеличении числа звонков, которые совершают граждане, представляющиеся следователями и вводящие граждан в заблуждение. Ведомство через свою службу подчеркивает, что его сотрудники не вправе запрашивать по телефону персональные данные граждан, включая банковские реквизиты.

ГСУ СК по Петербургу призывает жителей быть внимательнее и "не поддаваться  уговорам, угрозам, а также  влиянию телефонных мошенников и не переводить денежные средства на указанные ими счета".

При поступлении сомнительных звонков от "лжесиловиков" горожан просят сообщать в полицию или по номеру 570-66-71.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм , Яндекс.Новости и Google.News

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости6 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама