ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 12:42

В Петербурге задержали начальника отдела здравоохранения Василеостровского района

фото ЗакС политика В Петербурге задержали начальника отдела здравоохранения Василеостровского района

Петербургские силовики задержали главу отдела здравоохранения администрации Василеостровского района Никиту Тихонова, пишет "Фонтанка" со ссылкой на свои источники. Вместе с ним в рамках экономического дела задержали троих коллег Тихонова. Последнему вменяют превышение должностных полномочий и особо крупное мошенничество.

Как считает следствие, сотрудники районной администрации причастны к хищению более 77 млн рублей, выделенных на уборку поликлиник.

По сведениям издания, речь может идти о контрактах, заключенных с ООО "Мирный-55". Гендиректор компании Михаил Задорожный, по предварительной информации, тоже задержан.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм , Яндекс.Новости и Google.News

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости6 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама