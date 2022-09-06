В Петербурге задержали начальника отдела здравоохранения Василеостровского района

Петербургские силовики задержали главу отдела здравоохранения администрации Василеостровского района Никиту Тихонова, пишет "Фонтанка" со ссылкой на свои источники. Вместе с ним в рамках экономического дела задержали троих коллег Тихонова. Последнему вменяют превышение должностных полномочий и особо крупное мошенничество.

Как считает следствие, сотрудники районной администрации причастны к хищению более 77 млн рублей, выделенных на уборку поликлиник.

По сведениям издания, речь может идти о контрактах, заключенных с ООО "Мирный-55". Гендиректор компании Михаил Задорожный, по предварительной информации, тоже задержан.