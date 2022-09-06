Прокурор в Петербурге хочет отсудить 2,3 млн рублей у благотворительного фонда

В ходе расследования уголовного дела о мошенничестве прокуратура Московского района подала в суд на учредительницу одного из благотворительного фонда, занятого помощью инвалидам, о чем говорится на сайте ведомства.

Силовики считают, что ответчица получила от комитета по труду и занятости деньги на создание рабочих мест для людей с ограниченными возможностями, однако не собиралась тратить субсидию по назначению. Вместо заявленной цели, говорится в сообщении от прокуратуры, учредительница организации приобрела для себя четыре автомобиля.

Ущерб от ее действий для городского бюджета оценили более чем в 2,3 млн рублей, которые и пытается отсудить прокуратура.