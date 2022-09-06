В Петербурге выросло количество уголовных дел о коррупции

В Петербурге заметно увеличилось количество уголовных дел коррупционной направленности, известил 6 сентября "Деловой Петербург". Как предположили опрошенные изданием эксперты, в ближайшее время эта тенденция никуда не исчезнет.

"Если за весь 2019 год наши судьи вынесли приговоры по 145 коррупционным делам, то только за первую половину этого года таких дел уже 112", ― приводит издание слова главы объединенной пресс–службы судов Петербурга Дарьи Лебедевой.

Согласно информации Городского суда Петербурга, в 2020 году в городе были вынесены 169 приговоров о коррупционных делах, а в 2021-м — уже 213 приговоров.

Из числа преступлений коррупционной направленности сильнее прочих распространены в Петербурге дача, посредничество в даче и получение взятки (ст. 290, 291.1 и 291 УК РФ), а вместе с ними и дела о злоупотреблении или превышении должностных полномочий (ст. 285 и 286 УК РФ).

"Любые кризисные времена, а сейчас в экономике кризис, влекут закручивание гаек. Будут они закручиваться и в борьбе с коррупцией. Тем более что громкие посадки отвлекают и развлекают народ", — заявил изданию опрошенный адвокат. Частично с ним согласилась Натэла Пономарёва, управляющий партнёр адвокатского бюро "Натэла Пономарёва и партнёры". В то же время она отметила, что в условиях непростой политической и экономической ситуации и сопутствующей ей повышенной бдительности контролирующих и правоохранительных органов можно ждать уменьшения количества коррупционных схем в Петербурге.