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Новости 14:03

Комитет по энергетике запросил деньги на ремонт фонтанов и тревожные кнопки в туалетах

фото ЗакС политика Комитет по энергетике запросил деньги на ремонт фонтанов и тревожные кнопки в туалетах

Председатель комитета по энергетике и инженерному обеспечению Станислав Протасов рассказал, что его ведомству требуется дополнительное финансирование на 2023 год в размере 420 млн рублей, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. Об этом глава комитета сообщил во время "нулевых чтений" бюджета на следующий год в Законодательном собрании Петербурга.

Протасов заявил, что дополнительные деньги нужны на ремонт фонтанов и фонтанных комплексов. Сейчас из 111 работают только 63, уточнил глава комитета. По его словам, в 2023 году подведомственный "Водоканал" должен провести капитальные ремонты фонтанов — на это не хватает 77,3 млн рублей. Еще 3,7 млн рублей нужны на сохранение фонтанов, которые являются объектами культурного наследия, сообщил Протасов.

Он добавил, что также деньги нужны на содержание общественных туалетов Петербурга. На это не хватает 36 млн рублей, рассказал глава комитета. По его словам, в частности, средства понадобятся для оснащения туалетов тревожными кнопками.

С начала года общественные городские туалеты стали бесплатными, напомнил председатель ведомства. С тех пор увеличился поток граждан в туалеты и повысились риски неправомерных действий посетителей, рассказал Протасов. Он сообщил, что также планируется увеличить время работы туалетов и их количество.

София Саттарова


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