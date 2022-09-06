В Петербурге прокуратура потребовала сделать доступным для инвалидов кулинарный колледж

Прокуратура Калининского района в ходе проверки СПб ГБПОУ "Колледж кулинарного мастерства" на улице Руставели обнаружила нарушения законодательства об обеспечении доступности объектов социальной инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями.

Согласно опубликованным пресс-службой прокуратуры снимкам, на главной лестнице учреждения отсутствуют пандусы. Сбоку от входа на стене имеется кнопка для вызова персонала, которой лицам с ограниченными возможностями предлагается пользоваться в случае необходимости попасть внутрь колледжа.

"Проверкой также установлено, что установленным требованиям не соответствует и официальный сайт организации в сети "Интернет"", — указали в прокуратуре.

По сообщению надзорного ведомства, директору колледжа было внесено представление, по результатам рассмотрения которого ответственное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности. Устранение выявленных нарушений находится на контроле районной прокуратуры.

Фото: Telegram-канал "Прокуратура г. Санкт-Петербурга"