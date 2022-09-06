В трех районах Ленобласти стартовало периодическое протапливание

Начиная со вторника, 6 сентября, в трех районах Ленинградской области стартует периодическое протапливание школ, больниц и детских садов, сообщили в пресс-службе администрации региона. Речь идет о Подпорожском, Тосненском и Тихвинском районах области, протапливание жилых зданий в них начнется позже.

"В ближайшее время к отопительному сезону присоединятся и остальные районы. Периодическое протапливание не только греет жителей, но и позволяет убедиться в полной готовности инфраструктуры", — объявили в областной администрации.

Полноценный отопительный сезон начинается после того, как в течение пяти дней среднесуточная температура не превышает +8 градусов по Цельсию. В то же время, по решению местной администрации, он может начаться и раньше.

Фото: Telegram-канал "Админка Ленобласти"