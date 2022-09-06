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Новости 15:16

В 2022 году в Петербурге не откроют ни одного торгового центра

фото ЗакС политика В 2022 году в Петербурге не откроют ни одного торгового центра

Группа компаний "Адамант" перенесла открытие четвертой очереди торгово-развлекательного центра "Заневский каскад" на год, о чем пишет петербургская редакция "Ведомостей" со ссылкой на гендиректора холдинга Евгения Гуревича. Более того, решено поменять назначение проекта: вероятнее всего, за Ладожским вокзалом появится гостиница или апарт-отель. В ноябре будущее проекта обсудит совет акционеров "Адаманта".

Стадия, на которой остановились строительные работы, позволяет изменить назначение помещений. Площадь объекта составляет 112,8 тысяч кв. метров. От открытия ТРК отказались ввиду экономических проблем.

Ранее СМИ писали о четвертой очереди "Заневского каскада" как о единственном торговом комплексе, на открытие которого стоит рассчитывать в 2022 году.


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