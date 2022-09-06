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Новости 15:29

КИО намерен выкупить в 2023 году 14 детсадов и 4 школы

фото ЗакС политика КИО намерен выкупить в 2023 году 14 детсадов и 4 школы

Представители комитета имущественных отношений выступили на "нулевых чтениях" бюджета Петербурга на 2023 год, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру. Зампред ведомства Анжелика Логачева сообщила, что ведомству необходимо выделить дополнительно 69,9 млрд рублей на следующий год. 

На эти средства комитет намерен купить квартиры для граждан и детей-сирот, сказала Логачева. Также на более чем 11 млрд рублей из указанной суммы ведомство планирует выкупить социально-значимые объекты, добавила зампред комитета.

По ее словам, КИО в 2023 году хочет купить 12 дошкольных учреждений и 4 школы. Ещё планируется приобрести 9 медучреждений и 24 прочих объектов, сообщила Логачева. 

Напомним, "нулевые чтения" бюджета проходят в парламенте ежегодно перед окончательным формированием документа. После этого его вносят на рассмотрение депутатов.

София Саттарова


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