Осужденный за пронос муляжа бомбы в банк петербуржец пообещал пройти контрактную службу

Пушкинский районный суд Петербурга назначил штраф в размере 80 тысяч рублей Сергею Петракову, обвиненному по "террористической" статье 207 УК, передает объединенная пресс-служба городских судов.

По версии следствия, в апреле нынешнего года Петраков пришел в отделение банка ВТБ с предметом, имитирующим взрывное устройство, и дал понять сотруднику, что скоро пройзойдет взрыв. В результате на место происшествия пришлось вызывать взрывотехников, а помещение - эвакуировать.

На суде фигурант дела раскаялся и заявил, что собирается пойти заключить с государством контракт о прохождении военной службы. В ходе следствия с ним провели психиатрическую экспертизу.