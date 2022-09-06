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Новости 15:37

Осужденный за пронос муляжа бомбы в банк петербуржец пообещал пройти контрактную службу

фото ЗакС политика Осужденный за пронос муляжа бомбы в банк петербуржец пообещал пройти контрактную службу

Пушкинский районный суд Петербурга назначил штраф в размере 80 тысяч рублей Сергею Петракову, обвиненному по "террористической" статье 207 УК, передает объединенная пресс-служба городских судов.

По версии следствия, в апреле нынешнего года Петраков пришел в отделение банка ВТБ с предметом, имитирующим взрывное устройство, и дал понять сотруднику, что скоро пройзойдет взрыв. В результате на место происшествия пришлось вызывать взрывотехников, а помещение - эвакуировать.

На суде фигурант дела раскаялся и заявил, что собирается пойти заключить с государством контракт о прохождении военной службы. В ходе следствия с ним провели психиатрическую экспертизу.


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