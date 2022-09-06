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Новости 16:27

Дрозденко предложил возмещать затраты на строительство небольших гостиниц

фото ЗакС политика Дрозденко предложил возмещать затраты на строительство небольших гостиниц

В ходе Восточного экономического форума губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обратился к президенту Владимиру Путину с экономической инициативой, касающейся строительства маленьких отелей. По его информации, в России наиболее распространен именно этот тип объектов для проживания туристов: данные Дрозденко гласят, что средний номерной фонд составляет 25-50 комнат.

"Предлагаю внедрить еще один механизм - выплата грантов на частичную компенсацию затрат на строительство отелей менее 120 номеров, при этом, во избежание недостроев, гранты выплачивать только после получения акта ввода в эксплуатацию", - приводит его речь ТАСС.

Дрозденко при оценке туристической отрасли в Северо-Западном федеральном округе посетовал, что до 75% мест для размещения туристов либо пришли в неудовлетворительное состояние, либо устарели морально. При этом за прошлый год турпоток на северо-западе вырос на 21%.


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