Комтранс запросил дополнительные 15 млрд рублей на метрополитен, "Пассажиравтотранс" и "Горэлектротранс"

Заместитель председателя комитета по транспорту Олег Матвеев во время "нулевых чтений" бюджета на 2023 год сообщил о дополнительных потребностях ведомства, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру. По его словам, на субсидии предприятий транспортной области уже одобрено 52 млрд рублей. При этом необходимо ещё 15 млрд рублей, заявил Матвеев. Речь идёт о "Петербургском метрополитене", "Пассажиравтотрансе" и "Горэлектротрансе". Деньги нужны из-за падения пассажиропотока, а также из-за необходимости увеличения зарплаты для сотрудников, перехода на российское программное обеспечение в метрополитене и по другим причинам.

Также комитет хочет увеличить уставные фонды предприятий, рассказал Матвеев. В частности, по его словам, метрополитену необходимы деньги на погашение старого кредита и на новый заключённый контракт по покупке вагонов. Часть траты на последнее — 75% — на себя берет Фонд национального благосостояния, остальное должен оплатить Петербург, сказал зампред. Он добавил, что планируется в 2023 году купить и новые трамваи, и новые автобусы.

София Саттарова