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Новости 18:19

Цивилев настаивает на повышении зарплат водителям общественного транспорта

фото ЗакС политика Цивилев настаивает на повышении зарплат водителям общественного транспорта

Государственные транспортные предприятия Петербурга испытывают недокомплект сотрудников: как сообщает пресс-служба регионального отделения единороссов со ссылкой на главу комтранса Валентина Енокаева, нехватка специалистов достигает 4 тысяч человек. В связи с этим депутат ЗакСа Алексей Цивилев настаивает на дополнительной финансовой поддержке водителей наземного общественного транспорта в будущем году.

"У нас в результате реализации новой модели транспортного обслуживания появились четыре крупных коммерческих перевозчика. У них более конкурентная зарплата: водители получают 85 тысяч рублей. А наши водители – в Горэлектротранс и Пассажиравтотранс – около 60 тысяч", - отметил политик.

По наблюдениям Цивилева, негосударственным перевозчикам удается массово переманивать к себе персонал. Депутат ожидает от комитета по транспорту, что оклады в ГУПах станут сопоставимыми с частными фирмами. В защиту своей позиции он подчеркнул, что водители для поддержания достойного уровня жизни вынуждены перерабатывать, из-за чего страдает безопасность на дорогах. Со своей стороны, Енокаев сообщил, что индексация зарплат сотрудникам профильных ГУПов уже обсуждается с коллегами по Смольному.


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Упоминаемые персоны
Цивилев Алексей Николаевич 

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