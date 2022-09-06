Ксения Собчак стала свидетельницей в деле о клевете против Виталия Манского

Телеведущая и кандидат в президенты на выборах 2018 года Ксения Собчак сообщила, что ее вызвали повесткой в полицию: она фигурирует как свидетель в деле о клевете. Дело возбудили в отношении эмигрировавшего режиссера Виталия Манского по жалобе его коллеги Никиты Михалкова.

Михалкову не понравились высказывания Манского о Международном московском кинофестивале: в интервью Собчак документалист обвинил организаторов мероприятия в финансовых махинациях.

"Михалков обиделся, пришел в полицию, написал заявление, там возбудили уголовное дело, попросили меня дать показания", - рассказала телеведущая в своем Telegram-канале.

В медиапроекте Собчак "Осторожно Media" уже появился комментарий Манского: по его словам, он "уже не в том возрасте", чтобы сожалеть о сказанном.