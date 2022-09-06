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Новости 20:55

Активисты добились от Смольного согласия на посадку новых деревьев в Некрасовском саду

фото ЗакС политика Активисты добились от Смольного согласия на посадку новых деревьев в Некрасовском саду

Электронное обращение к чиновникам петербургского правительства, связанное с благоустройством Некрасовского сада, обернулось успехом для членов движения "Центральный район за комфортную среду обитания". Об этом говорится в их сообществе "ВКонтакте".

Активисты отмечают, что крайне редки случаи, когда представители Смольного соглашаются высадить деревья.

"В Некрасовском саду ранее погибли два дерева, теперь на их месте два пустующих приствольных круга. Прошу посадить там два крупномера любой породы (ива самостригущаяся, каштан, липа)", - таким образом звучала просьба в обращении месячной давности.

Комблаг пообещал удовлетворить запрос в течение следующего года.


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