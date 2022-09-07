Смольный показал макет единой квитанции для оплаты услуг ЖКХ

Жилищный комитет Северной столицы показал макет единой квитанции для оплаты услуг ЖКХ, фотографией делится "КП – Петербург".

Документ объединяет платежи за электроэнергию, капитальный ремонт, водоснабжение, вывоз мусора и прочие услуги.

Общая сумма к оплате разместится в правом верхнем углу, под ней будет находиться подробная расшифровка. Также на квитанции напечатают QR-код для оплаты. Ниже разместят показания счётчиков. Новые данные пользователь сможет увидеть в столбике по соседству.

Ещё ниже разместится таблица с поставщиками услуг и текущими задолженностями, после – строки о расчётах размера платы за услуги и информация о перерасчётах.

"Вариант вскоре официально утвердят в жилищном комитете", - известил близкий к Смольному собеседник "КП".