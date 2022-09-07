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Новости 9:36

Смольный показал макет единой квитанции для оплаты услуг ЖКХ

фото ЗакС политика Смольный показал макет единой квитанции для оплаты услуг ЖКХ

Жилищный комитет Северной столицы показал макет единой квитанции для оплаты услуг ЖКХ, фотографией делится "КП – Петербург".

Документ объединяет платежи за электроэнергию, капитальный ремонт, водоснабжение, вывоз мусора и прочие услуги.

Общая сумма к оплате разместится в правом верхнем углу, под ней будет находиться подробная расшифровка. Также на квитанции напечатают QR-код для оплаты. Ниже разместят показания счётчиков. Новые данные пользователь сможет увидеть в столбике по соседству.

Ещё ниже разместится таблица с поставщиками услуг и текущими задолженностями, после – строки о расчётах размера платы за услуги и информация о перерасчётах.

"Вариант вскоре официально утвердят в жилищном комитете", - известил близкий к Смольному собеседник "КП".


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